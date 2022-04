Clement SEGUIN

- Faire performer par l'élaboration et l'animation d'une stratégie commerciale

- Gerer des centres de profits (résultats éco, compte d'exploitation, ratio économique)

- Manager des cadres commerciaux

- Diriger les Ressources Humaines: recrutement, formation, dialogue social

- Négociation commerciale

- Implanter et développer des locaux commerciaux

- Animer l'exploitation des locaux commerciaux (sécurité des biens et des personnes, prestataires de service)



Homme de terrain avec un fort esprit d’entrepreneur, le collaboratif est indissociable de mon caractère etj'aime me challenger sur l'atteinte d'objectifs de Chiffres d'Affaires et de Rentabilité. Enthousiaste et dynamique, l'esprit d’initiative et de responsabilité me caractérise.



Mes compétences :

Management

Management projet

Ressources humaines

Animation commerciale

Gestion budgétaire

Recrutement cadres

Optimisation des process

Direction de centre de profits