Je suis un ingénieur d'études et développement web. Je peux aussi bien faire de la conception fonctionnelle (UML, Merise) que du développement web - principalement Java/J2E même si j'ai eu l'occasion de faire du .NET, du jquery/javascript, de l'angularJS et également du PHP. J'ai également des compétences en base de données (MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQL Server).



Mes compétences :

PHP5

JAVA / J2EE

SQL

Wlangage

Visual Basic

UML

Javascript

J2EE

Selenium

JUnit

PostgreSQL

Windev

XHTML

C#

Oracle