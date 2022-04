Clément SENDRA

Mes compétences :

Visual Basic for Applications

Visual Basic 6

SQL

Navision

Visual FoxPro

Visual Basic

VBScript

PReS

Objective C

Microsoft Office

Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Access

Java

Windows Seven

Windows 2000 Pro

SQLite

Oracle

Office XP Pro

MySQL

Microsoft Windows XP Professional

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Windows

Microsoft Visual Studio.NET

Microsoft Visual Studio

Microsoft Office 2007

Manufacturing Resource Planning

Mac OS X

CoreData

Apple MacOS

Apple Mac

Android