Clément SÉNÉQUIER-CROZET

█████████████████ FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE █████████████████



2011-2013

● MASTER 2 FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE - Université Jean Monnet, Saint-Étienne.

● Formation formateur/correcteur DELF scolaire - Alliance Française de Guimarães, Portugal.

2010-2011

● MASTER 1 FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE - Université Jean Monnet, Saint-Étienne.

2009-2010

● LICENCE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE - Université Jean Monnet, Saint-Étienne.



█████████████ EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE █████████████



2012-2013

● ASSISTANT DE FRANÇAIS - 7 mois - Agrupamento de Escolas de Castro Daire, Viseu, Portugal.

2011-2012

● ENSEIGNANT DE FLE - 9 mois - Instituto Federal do Pará, Belém, Brésil.

2010-2011

● ENSEIGNANT DE FLE - 1 semetre - Centre International de Langue et Civilisation, Université Jean Monnet, Saint-Étienne.

● ASSISTANT D'ÉDUCATION - 1 an - Collège Claude Fauriel, Saint-Étienne.

2009-201

● ASSISTANT D'ÉDUCATION - 1 an - Institution Saint-Paul, Saint-Étienne.



█████████████████████ BEAUX-ARTS █████████████████████



2006-2007

● Master 1 Communication Visuelle - École Supérieure d'Art et Design de Saint-Étienne, Saint-Étienne.

● Erasmus - Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, Portugal.

2005-2006

● Diplôme National d'Arts Plastiques - École Supérieure d'Art et Design de Saint-Étienne, Saint-Étienne.



████████████████ LANGUES & COMPÉTENCES ████████████████



ANGLAIS : Très bon.

PORTUGAIS : Très bon.

ESPAGNOL : Compréhension très bon, expression moyen

ITALIEN : Compréhension moyen, expression débutant.



Mes compétences :

Graphisme

Adobe

Graphiste

Photo

Photographie

Web

Indesign

Webdesigner

Photography

Photoshop

Video

Internet

Illustrator

Dreamweaver