Etude, définition et vente de solution de production et de traitement d'air comprimé, d'azote et air respirable pour tout secteurs d'activités (industries, vinicole, agro alimentaire ...)



Secteur géographique : Occitanie



Mes compétences :

Ambitieux et sens de responsabilité

Motivé et persévérant

Management d'équipe et de projet

Dynamique et très attachée aux résultats

Sérieux et ouvert