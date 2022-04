Professionnel, dynamique et polyvalent, je suis diplômé d'un Master en Management spécialisation Négociation d'Affaires. Ce Master forme à la négociation (Achat - Vente), au management et au savoir-être.



Fort d'expériences aussi riches que variées dans le marketing, la communication et la vente, je me suis engagé avec la société Hilti en tant que Chargé d'affaires.



Excellente journée, je vous invite à consulter mon profil.



Clément Skornik



Mes compétences :

Bâtiment

Cuisine

Management opérationnel

Veille stratégique

Community management

Communication externe

Techniques de vente

Communication visuelle

Négociation commerciale