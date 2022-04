Clement SORIN

Le transport est pour moi une passion.

L implication et l investissement une nécessité.

La satisfaction client une récompense.



Ces quelques lignes résument ma philosophie.



Mon expertise en transport maritime et aérien ainsi que mes aptitudes commerciales me permettent de mener à bien les missions et surpasser mes objectifs.



Toujours ouvert à de nouveaux challenges, je suis en quête constantes de nouvelles connaissances.



Restant à votre disposition



Clément SORIN



Mes compétences :

SAP

Pack office: WORD EXCEL POWERPOINT

CRM

Gestion de stock

AS400

Commerce international

Formalités export