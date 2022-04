Bonjour,



Je m'appelle Clément Spica, je suis âgé de 22 ans.



Ayant validé un Bachelor Responsable Marketing Commerce, à l'ESGC&F Toulouse, situé sur le campus de Bissy à Labège.

Je recherche une alternance pour la rentrée prochaine (2013) afin de poursuivre mes études en Master Directeur Commerce Marketing.



Ayant toujours apprécié le contact humain, le commerce et le marketing, ce choix d'orientation est la finalité d'un projet professionnel mis en place à la suite d'un stage de découverte dans le commerce en classe de troisième.



Je suis également un passionné de sport, que ce soit les sports individuelles ou collectifs, ils représentent une très grande importance dans ma vie car je les pratiques beaucoup et je les regardes également.

De nature motivé, cultivé et rigoureux, je suis une personne ambitieuse et qui ne renonce jamais.



Cordialement.



Clément SPICA



Mes compétences :

Strategie

Marketing mobile

Management

Marketing direct

Marketing

Ebusiness

Sport

Négociation

Commerce

E commerce

Marketing relationnel

Vente

Économie

Communication