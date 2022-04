Auteur, Agent artistique, Formateur :

Après mes années d'études dans le commerce et mes expériences en tant qu'acheteur industriel dans deux multinationales, j'ai laissé parlé mon élan pour des activités où la communication est un moteur à la compréhension mutuelle, à l'apprentissage et à l'épanouissement des personnes. Cette passion se développe aujourd’hui autour de trois axes.



Auteur:

J’ai consacré une première année à la rédaction d’un récit poétique, à la fois onirique et philosophique. Ce recueil qui s’intitule « Sur l’onde, inonde » et rédigé sous le pseudo de Clément St Esteben a été édité par les Editions Chloé des Lys en 2012, et est disponible sur des plates-formes internet, tel que chapitres.com, chloédeslys.com, cdiscount, etc…Mon site est actuellement en construction mais je vous invite à visiter ma page facebook ;Array. Je termine actuellement la rédaction d’un second recueil que je présenterai à ma maison d’édition courant 2013. Je suis également auteur de chansons et de contes.



Agent Artistique:

Je m'associe à la graphiste Marjorie Chouzenoux pour prendre en charge la carrière d’un artiste bordelais prometteur nommé Zino Kaïn. A la fois auteur-rappeur, compositeur, interprète et producteur. Son album auto-produit « Paradigmes » s’est vendu à plus de 800 exemplaires essentiellement par le bouche à oreilles. Ce succès d’estime obtenue sur la scène locale m’a conduit à mettre mes compétences commerciales au service d'une stratégie promotionnelle à la hauteur du talent de cet artiste.

Vous pouvez écouter Zino Kain et son album « Paradigme » sur Facebook ainsi que sur de nombreuses plate-formes musicales telles que Deezer.



Coach Formateur :

Après deux années passées en tant qu’assistant d’éducation au Lycée Viticole de Montagne Libourne, l’équipe pédagogiques m'a confié l’enseignement en histoire-géo pour des élèves de 2nde, 1ère et Tale professionnelle. Cette expérience fut à la fois un défi intellectuel et mais aussi une belle révélation tant le plaisir que j'ai éprouvé à enseigner, transmettre et partager fut grand. Je souhaite orienter ses compétences vers des domaines où ma curiosité intellectuelle m'a toujours porté ; le développement de la personne. C'est pourquoi aujourd'hui j'axe mes efforts sur la construction d’un projet professionnel où je serai à même de dispenser des prestations de formations de coaching auprès d’entreprises ou d’établissements publics.



mail: videau.clement@wanadoo.fr



