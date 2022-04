Clement STEPHANT

Âgé actuellement de 23 ans, j'ai obtenu un Bac S - Spécialité Maths puis je me suis orienté en PACES. Cette orientation fût trop compliqué pour moi et je décida donc de m'orienter en Informatique en espérant par la suite retourner dans le milieu Biomédical. Pour cela j'ai obtenu un DUT Informatique à l'IUT de Vannes et je poursuis actuellement mes études en école d'ingénieur à l'ISEN Brest où je suis en 4e année (MAJEURES 1) avec la spécialité Technologies du Médicales. Je suis ouvert à toutes opportunités de stages dans le domaine de l'ingénierie pour 3 mois à partir de l'année prochaine dès fin mai 2017, ainsi qu'une alternance dès septembre.



Mes compétences :

CSS 3

Rédaction

Développement web

Java

Base de données

UNIX

Wordpress

HTML 5

Développement informatique

SQL

Travail en équipe