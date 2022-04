Clément TERRASSE

Polyvalent tant dans ma formation que dans ma manière d'être, je me définis comme quelqu'un de naturellement curieux, un peu "touche-à-tout", débrouillard dans beaucoup de domaines et rigoureusement non-spécialisé.



Calme, diplomate et très tolérant, je m'adapte plutôt bien aux environnements de travail, aux conditions de travail, mais aussi à toutes sortes de personnalités. Globalement à l'aise dans le contact humain, tant dans la relation clientèle qu'au sein d'une équipe, je sais à l'occasion inspirer la confiance et éviter les conflits. Je ne suis pas homme à faire les choses à moitié, et lorsque je m'investis dans une tâche, je le fais sans compter. Je manque rarement une occasion de m'améliorer ou de diversifier mes compétences.



Mon cursus universitaire, très éclectique, est le reflet de cette volonté de pousser la polyvalence aussi loin que possible. De fait, mon CV s'éloigne considérablement de la "normale", sans pour autant être franchement meilleur ou plus mauvais que d'autres à niveau équivalent.



Mes compétences :

Vente

Informatique