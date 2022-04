Dans le domaine du multimédia depuis 2016, j'aime apprendre et partager. Diplômé d'un DUT des Métiers du Multimédia et de l'Internet je suis un touche à tout. J'ai décidé de me spécialiser dans le domaine du développement web en étant dans une LPro du Développement et Administration de Sites Internets et ainsi mettre à profits mes compétences acquises durant ses années.



Mes compétences :

WordPress

Cascading Style Sheets

Front End

HTML

JScript

MySQL

Personal Home Page

User Interface Design

jQuery