Hélène MICHAILOU

La définition en un mot de ma profession n'est pas facile, je vis mon droit au fil de l'eau...



Je suis titulaire d'un Master 2 en administration des Affaires mention Direction des entreprises publiques et privées, et une Maîtrise de droit privé "carrières judiciaires"



Je suis professeur de droit pour les étudiants de bac+1 à bac +5. J'enseigne le droit général, social, des sociétés, immobilier, fiscal, européen, droit de la communication, droit des propriétés intellectuelles, droit des successions, gestion de patrimoine....



Je forme aussi les professionnels de l'immobilier (à la défiscalisation locative, à l'analyse patrimonial..), les professionnels du recouvrement et ceux des ressources humaines ( droit du travail, RSE) et bien d'autres.



Je suis en relation d'affaire avec certaines agences immobilières pour lesquelles je les conseille et je rédige certains contrats particuliers. Je réponds à leurs interrogations relatives à la fiscalité immobilière et surtout la défiscalisation immobilière, création de SCI.



De surcroit, étant en relation avec des artistes français, je les aide dans leur démarches de protection de leurs oeuvres , lors de tournage de clip... (SACEM..).

J'ai eu aussi, l'incroyable opportunité de faire venir des artistes américains lors de workshop, dont j'ai participé à l'organisation (DIRRECTE...).



Aujourd'hui, je forme les professionnels de la santé à la responsabilité juridique des soignants (EHPAD...).

J'ai mon numéro de formateur indépendant.



J'aime pratiquer ce que j'enseigne et enseigner ce que je pratique.



Aujourd'hui, je propose mes services dans tous ces domaines. N'hésitez pas à me contacter.

Je suis toujours à la recherche de nouvelles écoles, pour y enseigner, et aussi de nouvelles expériences en entreprise.



Mes compétences :

Auditeur

Chef de projet

Chef de service

Contentieux

Création

Création d'entreprise

Formateur

Juridique

juriste

Juriste d'entreprise

Management

Projet RH

Qualité

Rédacteur