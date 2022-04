Béatrice REISS

Bonjour,



Je suis psychologue, diplômée de psychologie, sociologie et sciences de l'éducation, conseillère d'orientation psychologue et directrice de centre d'information et d'orientation à la retraite depuis le 2 septembre 2009.

Je suis inscrite sur le répertoire ADELI du conseil général du Var.

Je suis psychologue en libéral exerçant en auto entreprise depuis début 2010. Dans le cadre de la psychothérapie analytique, j'utilise la méthode d'aide centrée sur la personne développée par Carl Ransom Rogers.

Je suis référencée IPRP



Mes compétences :

Psychologie

Sociologie

Psychothérapie

Référencée IPRP

Formation