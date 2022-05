Linda KANY- BRO

Responsable de formation dans une structure associative,

Depuis Février 2006 : ORFIE ; Podensac :

- Administration et gestion de la structure, gestion du personnel, recrutement, animation d’équipe, régulation. Ecriture de projets, traitement d’appels d’offre.



- Suivi individuel : Bilan de compétences, BCA, objectif projet/ emploi individuel, Cible Emploi, accompagnement social de travailleurs handicapés très éloignés de l’emploi. …



- Suivi de groupes : Objectif projet/emploi groupe, prestations d’orientation et prestations AGEFIPH formations courtes (ARE, AEP, Remobilisation vers l’emploi…)



-Accompagnement global :Travail d’orientation professionnelle, aide à l’élaboration de projet de formation, aide dans l’accès aux droits, TRE, recherche de stage et suivi en entreprise, négociation de contrat de travail auprès d’employeurs.



- Connaissance des publics : 16/25 ans, T.H, D.E.L.D, RSA,

+ 50ans.



Mes compétences :

Responsable formation

Psychologie

Psychologue du travail

Test

Recrutement

Accompagnement

Formation

Bilan de compétences