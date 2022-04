Sylvain ROUSSEL

Après avoir passé 22 ans à des postes de direction dans des PME et PMI, j'ai fondé le cabinet de conseil en entreprise RS Conseil 360° afin d'accompagner les dirigeants et faciliter l'atteinte de leurs objectifs, aussi bien en stratégie, organisation et formation commerciale qu'en marketing et recrutement. Pour assurer aux chefs d'entreprises la mise à disposition des meilleurs outils et techniques, je suis membre du réseau national Expert Activ, ce qui vous assure un suivi et une déontologie sans faille sur tout le territoire français. Ma spécialité: La Direction Commerciale Externalisée pour les PME - PMI. Certifié méthode A.E.C©, méthode unique en ce qu’elle synthétise les travaux de Carl JUNG sur les types psychologiques et la théorie DISC de William MARSTON, conjointement à une recherche sur les comportements associés aux couleurs : " La méthode des couleurs® ". Elle intègre également les travaux d’Eduard SPRANGER sur les motivations. La Méthode des Couleurs Arc-en-Ciel (AEC à l’international) s’applique à la Vente, au Management, au Coaching, à la Synergie d’équipe, aux Ressources humaines:

1. négociation incluant le TAC© (Test d’Aptitudes Commerciales) utilisable comme audit et outil d’animation.



2. management individualisé (conduite d’entretiens, coaching), collectif (conduite de réunions, animation d’une équipe dans les différences qui la composent), organisationnel et interactif (moi, autrui et la situation).



3. synergie d’équipe dans un projet transversal permettant de relier les différences de personnes et de fonctions



4. ressources humaines : recrutement, mobilité interne, coaching, développement professionnel et personnel.



De 2011 à juin 2014 directeur d'un show-room d'agencement à Paris: agencement d'intérieur sur mesure, cuisines, salles de bains, dressing, création de meubles, création d'ambiances...



Création d'une société d'agencement en 2001 orientée haut de gamme : cuisines, salles de bains, dressing, SPA, balnéo. Gérant majoritaire de la société jusqu'en 2011 – Accueil, découverte des besoins et envies des clients, orientation en fonction des désidératas et des contraintes techniques, prises de cotes, devis, plans, perspectives, négociations, suivis des commandes et des chantiers, organisation des interventions des différents corps de métiers, gestion de la comptabilité clients et fournisseurs.



Mes compétences :

Responsable

Développement

Manager

Dirigeant

Commercial

Gestion