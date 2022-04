Sylvain ROUSSEL

"Digital Data Management : de la transformation digitale à l'optimisation de l'expérience client, activez les plus-values de vos données"



¤ Une expertise métier (ROI & Data-driven Marketing) complétée par la maîtrise des aspects fonctionnels et applicatifs du système d'informations.



¤ Le management transversal de vos projets d'optimisation marketing par le développement de synergies liées aux process métiers.



¤ Les sources de productivité essentielles aux finalités ROIistes de vos réalisations comme à l'optimisation de l'expérience client que vous délivrez.



Mes interventions intègrent plusieurs domaines complémentaires : écosystème client (BI, CI), identité numérique et capital digital (web, ecommerce, social), engagement et cycle de vie client (CLV), relation client à 360° (e-CRM), parcours et expérience client (CX), support et satisfaction client (VOC, NPS/CES/CSAT).



Leur réussite est notamment axée sur l'activation de la donnée présente dans l'environnement de l'entreprise en harmonie avec les règles de gouvernance et d'urbanisation du SI : le digital data management.



Vous vous interrogez sur la manière la plus efficace de conduire ou d'optimiser la transformation digitale de votre activité ?



Envisageons ensemble les solutions les mieux adaptées.



Mes compétences :

Marketing

Marketing Digital / Webmarketing

Gestion de la relation client (CRM)

Expérience client (CXM)

Cycle de vie client (Lifetime-Value)

Voix du client (VOC)

Business & Customer Intelligence (BI / CI)

Ecosystème Digital (Web / social / objets

Parcours client (Crosscanal / Omnicanal)