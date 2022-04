Sylvain ROUSSEL

Nous sommes le partenaire du chef d’entreprise, nous faisons avant tout de la prévention en relations humaines.

MEDIATION Conseil est une société de conseil qui intervient dans les domaines suivants :



Appui social / Appui I.R.P

Une assistance documentaire rapide et personnalisée par une équipe de juristes spécialisés

en Droit Social.

Ils vous accompagnent également dans la mise en place des élections des institutions représentatives du personnel (délégués du personnel).



Audit social

Un examen de vos pratiques de gestion du personnel : embauches, droit disciplinaire, licenciement.

Un examen de la gestion du temps de travail…Des propositions correctives concrètes.



Gestion de la prévention des risques professionnels

La réalisation du document unique, une obligation depuis 2002 pour toute entreprise à partir d’un salarié.



Formation sur la réglementation sociale

Adressée aux dirigeants et aux responsables des ressources humaines et de la formation sur les risques professionnels, avec les Instances Représentatives du Personnel

(Les membres du CHSCT et les DP).



La gestion de conflit

Aide à la résolution des litiges, notamment par une rupture à l’amiable.



L’objectif du Cabinet MEDIATION Conseil est de fournir aux clients un service adapté à la résolution de leurs problèmes au quotidien. Les relations entre les acteurs de l’entreprise doivent être gérées professionnellement, car la société est de plus en plus réglementée.

Avec une expérience de plus de 12 ans et un réel savoir-faire, les experts de MEDIATION Conseil vous accompagneront et vous apporteront chaque jour les réponses dont vous avez besoin.



PARIS MEDIATION Conseil

« Des solutions adaptées à la gestion de vos R.H. »



Mes compétences :

Création

Création D'entreprises