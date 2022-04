Sylvain ROUSSEL

MEDIATION CONSEIL qui intervient dans les domaines de ressources humaines.

Nous aidons les chefs d’entreprise a être en conformité sur le plan social au regard du code

de travail.



L’objectif de MEDIATION Conseil est de fournir aux clients un service adapté à la résolution

de leurs problèmes au quotidien, car la société est de plus en plus réglementée.



Les experts de MEDIATION Conseil vous accompagneront et vous apporteront chaque jour

les réponses dont vous avez besoin.

Externalisez vos ressources humaines, bénéficiez d’un DRH à temps partagé !

www.mediationconseil.fr





Mes compétences :

Ressources humaines

Droit social

Drh

Gestion du personnel

Juridique

Négociation

Irp

Social

Médiation

Conseil