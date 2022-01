José CARRERA

Volontaire, et créatif dans mes différentes fonctions, toute nouvelle tache ou nouvelle fonction est un nouveau défis à relever.



Mon parcours très varié m'a permis d’acquérir des connaissances dans des domaines tous aussi intéressants les uns que les autres.

Vous pourrez les découvrir au travers de ma liste de compétences variées ci-dessous :



- Management : coordination, motivation, support, respect des personnes et des règles d'entreprise

- Gestion de projets

- Gestion logistique

- Achats

- Marketing (politique, développement)

- Qualité fabrication et fournisseurs

- Organisation industrielle (Processus, ISO)

- Organisation business

- Informatique - développement (développement sur MS Office, VBA, SQL, …)

- Informatique - Matériel (configurations PC, architecture machine, …)

- Informatique - Gestion de projets/Organisation (SAP, BPCS)

- Etudes techniques (mécaniques, électrotechniques, electronique)



Autres détails :



1994 - BTS Assistant Technique d'Ingenieur



Mecanique, electrotechnique, electronique, automatisme, gestion de projet.



1992 - Bac Electrotechnique



Langues :

Anglais : courant

Espagnol : courant

Portugais : courant



Détail du point informatique :

- MAC/OS, WINDOWS, Dos, notions UNIX/Linux,

- EXCEL (VBA), ACCESS (VBA), WORD (VBA),

- DreamWeaver

- CAO : Cadkey 4 et 7, AUTOCAD 12 à 14, EUCLID Drafter 3, ORCAD, EAGLE Layout Editor

- Lotus Notes V4.x et V5.x (développement de bases de données)

- GPAO : BPCS et SAP (formations internes à Singapour avec certificats à l'appuis)

- SQL Server (développement bases de données)

- Connections ODBC / Gestion de données en masse.

- ...



