Guillaume DEROUDILLE

Après un cursus de pharmacien industriel complété par un master "développement et production pharmaceutiques", j'ai occupé différentes fonctions dans l'industrie pharmaceutique, de l'industrialisation à la production, dans des entreprises de taille variable.



Ces différentes expériences m'ont permis d'acquérir des compétences dans les domaines suivants:

- qualification d'équipements de laboratoire et de production

- validation de process, de méthode analytique et de nettoyage

- mise en fonctionnement d'une nouvelle unité de production

- gestion de production

- management de techniciens et d'opérateurs

- management de projet



Mes compétences :

Lean management

Industrie pharmaceutique

Pharmacie