Actuellement étudiante en marketing et management spécialité Luxe, je me passionne pour l'immobilier de prestige ainsi que pour l’hôtellerie, dynamique et motivée à l'idée d'apprendre de nouvelles choses dans ce milieu , je recherche un stage en tant qu'assistant manager sur une durée de 3 mois.



Mes compétences :

Gestion

Microsoft Word

Luxe

Management

OpenOffice

Marketing stratégique

Microsoft PowerPoint

Blogging