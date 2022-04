Clement Thiery MBARGA

Je suis un jeune étudiant en comptabilité et gestion des entreprises j'ai fait 2 ans de formation professionnelle pour l'obtention d'un BTS. je suis actuellement stagiaire comptable dans un institut de la ville de douala.

je m'occupe aussi des affaires administratives de cet institut.

j'ai des compétences dans la tenus de la comptabilité dans une entreprise partant des règles du système comptable OHADA jusqu'à leurs applications( mise en place d'une comptabilité"ce qui a été le thème de mon rapport de fin de stage académique",suivi de gestion des entreprises concernant l'organisation des entreprises).

parallèlement à cette formation je dispose des connaissances dans le domaine informatique : application logiciel (sage reparamétrage et utilisation; microsoft excel, word, power point, Publisher)

comme loisir j'aime les voyages et le sport!!!! je suis célibataire sans enfants



Mes compétences :

Comptabilité

Gestion administrative

Informatique