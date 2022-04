Clément THOMAS

Etudiant en 3ème année de Licence Echanges Internationaux à L'Université Blaise de Pascal de Clermont-Ferrand, j'ai choisi de m'orienter vers le parcours Achat International.

La création de ma propre entreprise apparait comme un réel objectif, déjà muri depuis plusieurs années. Actuellement président d'une association d'évènementiel je pense acquérir tout au long de cette expérience les qualités indispensables à la réussite de mon objectif. En effet, la persévérance, la gestion d'une équipe et la prise d'initiatives apparaissent comme les principales exigences nécessaires à la création d'une PME.

D'un tempérament ouvert, déterminé et sociable je m'investis également au sein du bureau des étudiants de l'université et participe à l'organisation d'évènements culturels et sportifs.





Mes compétences :

Coordination de projets

Gestion de projet

Management opérationnel

Gestion administrative

Service client

Entreprenariat

Marketing