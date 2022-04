Clément THOREZ

I was born in Paris, but I lived during my childhood and adolescence in North Africa and in Mexico. That is the reason why I speak Spanish, and I also have a good knowledge of English.

I began my career as a photocopier salesmen, then I worked for an automobile manufacturer in the service area. I also experienced the large distribution. Finally, I began to work as a truck driver, then as a coach driver in 1993.

This work provided me much satisfaction, contacts, and an opportunity.

In 2012, I joined IDbus, part of the SNCF, with the opportunity to work in an international environment. I am not only a driver now, but also a Captain. The mission of the Captain includes driving, but it is more oriented to welcoming customers. In the future, the customer who used to use his car will consider it more logical to book a place on the ADvus.fr website, in order to travel to Lille, Brussels, London, or Amsterdam





Je suis né Paris , mais j’ai vécu toute mon enfance et mon adolescence en Afrique du nord et au Mexique, parlant de ce fait au quotidien en espagnol…et maîtrisant bien l’anglais

J'ai commencé par vendre des photocopieurs, puis ai travaillé pour une grande marque automobile dans l'Après-vente, ai fait également l’expérience de la grande distribution (bricolage)

Chauffeur poids lourd et transport en commun depuis 1993 ..

ce travail m’a apporté beaucoup de satisfaction de contacts et d’ouverture !

En 2012, j'ai rejoint IDbus, filiale de la SNCF, avec une ouverture à l'international, je ne suis plus chauffeur mais CAPITAINE !

La mission du CAPITAINE comprend une partie de conduite, mais il est davantage orienté vers le "service et l'accueil" des personnes !

Demain, le client qui autrefois prenait sa voiture pensera qu'il est plus logique de réserver une place sur le site web de IDbus.fr...pour aller à Lille, Bruxelles, Londres ou Amsterdam

Caroline , cliente de IDbus nous envoie un email:



" J'ai voyagé pour la première fois à bord d'IDbus les 28 novembre et 1er décembre, de Londres à Paris et inversement.

Je voulais simplement vous remercier pour la qualité du service que j'ai reçu. Les bus sont confortables, propres et bien chauffés et à l'heure.



Ce qui m'a le plus impressionnée, c'est la gentillesse des chauffeurs auxquels moi et les autres passagers avons eu affaire. Nous les avons trouvés vraiment attentionnés et sincèrement gentils. C'était incroyable !!! Je voulais donc remercier Faouzi, Clément, Didier,Youssef et Julien et j'aimerais que vous leur transmettiez le message !



Je sais que le service a été lancé depuis peu de temps, mais je suis sure que dans quelques mois les affaires marcheront bien. Mais surtout ne perdez pas ce côté "individualisé" qui fait de ce voyage une expérience fantastique, loin de l'Eurostar et très loin d'Eurolines !



Cordialement Caroline Morvan







Mes compétences :

capitaine - chauffeur grand tourisme