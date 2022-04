Clément THOREZ

Actuellement en 2ème année du BTS Aménagement paysagers au Lycée Armand David à Hasparren, je souhaite poursuivre mes études au sein de la licence professionnelle Commercialisation des Produits et Services Industriels de l’IUT Paul Sabatier de Toulouse.



Je souhaite trouver un contrat de professionnalisation idéalement dans le secteur de l’aménagement paysager ou le secteur agricole, mon but à moyen terme étant d’effectuer le métier de technico-commercial dans cette branche.

Mon goût pour les échanges, le contact avec les clients et un intérêt certain pour la vente et la négociation me conforte dans mon projet académique et professionnel.



Mes connaissances et mon savoir-faire dans ce domaine corrélés à l’apprentissage des techniques de vente apportées par cette formation en alternance m’amèneront un bagage technique nécessaire à la concrétisation et à la réussite de mon projet professionnel.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Adobe Photoshop