Ayant mis du temps à trouver ma voie, je sais désormais dans quel domaine je souhaite évoluer, celui du transport.

Plus précisément dans le secteur ferroviaire,

En poste chez On Site Rail France depuis 2010, actuellement célibataire, papa de 3 enfants, j'ai trouvé le bon compromis entre épanouissement personnel et professionnel.