Je suis actuellement en contrat de professionalisation à Auchan Englos.

Mes missions sont diverses et variées: - Mise en rayon - Mise en place d'un plateau commercial sur le théme de l'ecocitoyenneté ( mise en avant des produits bio, ecocitoyen et participation de professionnels)- Mise en place de foires aux vins - Prospection au niveau des Comités d'Entreprises) - Préparation et centralisation des commandes professionnelles.