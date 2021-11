Soufiane KADDIRI

Fort de mes 11 années dexpérience en tant que consultant et architecte en Business Intelligence, je suis aujourd'hui reconnu pour mes capacités techniques autour de ce domaine mais également pour mes capacités de compréhension fonctionnelles des différents sujets que j'ai pu abordés.



Ayant baigné pendant plus de 15 ans dans l'analyse et le traitement des données (études incluses), je sais à quel point il est important de disposer de données de qualité très rapidement afin de l'exploiter de la meilleure des manières dans le cadre des stratégies d'entreprise.



Mes compétences :

Sunopsis

Business objects

SAS

ODI

PL/SQL

SQL

Informatique Décisionnelle BI

DataMart

Data warehousing

Reporting

ETL

Oracle Data Integrator

Microsoft SQL Server

Informatica PowerCenter

Informatica