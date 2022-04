Clément TROUDE

Titulaire de l’Habilitation à la Maîtrise d’Oeuvre en mon Nom Propre depuis septembre 2012 (obtenue à l’ENSAPLille), je suis actuellement à la recherche d’un emploi en temps qu’architecte.

Mon parcours personnel de ces dernières années, m’a permis d’évoluer dans ce métier aussi bien techniquement qu’humainement.

En effet, ces expériences professionnelles m’ont apporté, aux travers des différentes affaires suivies, des compétences dans le domaine de la conception (de l’esquisse jusqu’aux détails techniques) et dans celui de la réalisation (suivi de chantier, relations aux entreprises...).

De plus, ces collaborations furent réalisées dans plusieurs agences, différentes tant du point de vue de l’échelle (de projet, du nombre de collaborateurs...), que de celui de l’organisation du travail au sein même de ces diverses structures dans lesquelles j’ai su rapidement m’adapter.

Aujourd’hui, je souhaite poursuivre mon expérience dans ce large métier et affiner mon regard d'architecte.



Mes compétences :

Chargé d'affaires

Modélisation 3D

Suivi de chantiers