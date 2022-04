Benoit TROUDE

Après 2 années d'expérience en alternance dans l'enseigne CASTORAMA, j'ai intégré l'effectif d'un autre magasin CASTORAMA de taille réduite en tant que manager de rayon. La rigueur et la polyvalence exigées dans une plus petite structure comme celle-ci sont pour moi des piliers nécessaires professionnellement.



Dès mes premiers jobs d'été, le contact client m'a toujours attiré.

Du démarchage à domicile dans l'entreprise GH Energy, jusqu'à la vente en unité commerciale chez BRICO-DEPOT qui fût ma première expérience en magasin.



L'envie d'en voir plus a été la plus forte, c'est ainsi que je me suis dirigé vers des études en lien avec le commerce et la distribution. J'ai ainsi intégré l’effectif de CASTORAMA afin de réaliser mes études en alternance.



Du commerce en BtoC, l'environnement du BtoB ne me laisse pas indifférent lui non plus, peut-être plus tard.



Mes compétences :

Informatique

Gestion de projet

Management

Marketing

Négociation commerciale