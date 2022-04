Clément TRZESICKI

Encore étudiant et avide d'expériences dans le management et le commerce, mes compétences se sont démontrées lors de stages, travaux ainsi que jeux d'équipe. Je sais gérer une équipe et la mener à effectuer des tâches en un temps imparti.



Une expérience internationale de 6 mois m'a permis d'améliorer mon anglais qui est maintenant très bon.



Assidu dans les tâches, je suis bosseur et sais gérer l'organisation de mon travail en autonomie. Le travail en équipe est mon point fort, c'est ensemble qu'on arrive à effectuer les meilleurs projets.



Mon sens d'analyse stratégique et ma curiosité font de moi un atout majeur lors de projets ambitieux de développement.



Mes compétences :

Sens du contact

Autonomie

Prospection

Dynamisme

Organisation du travail

Persévérance

Management

Assiduité