Clément VALÉRIE

Un soupçon d'Elle, de fil et d'accessoires



Créatrice d'accessoires de mode et de décoration en fibres naturelles et écologiques de grande qualité.



Au fil de mes envies, de l’harmonie des couleurs, de la noblesse des matières… Je tricote, et dépose un soupçon de moi en chaque accessoire ainsi créé, laissant place à l’essentiel.

Mes créations, uniques, sont réalisées dans des fils luxueux, sélectionnés pour leurs grandes qualités et leur provenance.



Je privilégie les filatures françaises, les teintures à base de pigments naturels, je m’attache à l’alliance de différentes fibres naturelles afin de créer des collections aériennes, dont la douceur est le fil conducteur.



Mes compétences :

Stylisme