Clement VALETTE

Dynamique, entreprenant sont les qualités qui me définisse le mieux.



Ayant un vécu riche en expérience et en rencontre j'ai pu établir des contacts et améliorer la pratique des langues dans divers pays du monde et d'Afrique. Des expériences qui forge une personne.



Actuellement étudiant à l'école nationale d'ingénieurs de Tarbes je souhaite établir un réseau grâce aux réseaux sociaux. Le cas échéant je souhaiterais trouver, pourquoi pas, une entreprise avec laquelle je puisse exprimer pleinement mon dynamisme et mon envie d'entreprendre.



Mes compétences :

Dynamique et très attachée aux résultats

Conception mécanique

Résistance des matériaux

Gestion industrielle

CATIA V6

AUTOCAD 2010

Mastercam

UGV

CATIAV5

Méthodes puits

GSI

ARI

Prosper

OLGA

Leda

Abaqus