Aurélie BUORO

Diplômée depuis 2014 d’une école d’ingénieurs généraliste, je me suis spécialisée dans le bâtiment et les travaux publics à partir de ma quatrième année d’études.



Mes stages en conduite de travaux en gros œuvre et second œuvre m’ont permis d’apprendre à anticiper et à résoudre les problèmes. Ils m’ont également permis de mieux m’organiser, d’apprendre à planifier les actions pour respecter les délais et à améliorer la qualité finale des travaux tout en veillant à la sécurité des équipes.



Mon travail actuel me permet de m’améliorer en continu sur les techniques de l’immobilier (diagnostic énergétique, électricité, gaz, termites, amiante, plomb) mais également sur les travaux avec la recherche d’amiante et de plomb avant et après travaux (travaux pour les bâtiments et les voiries, entre autres). J’ai pu participer à plusieurs réunions ministérielles (évolution du DPE neuf) et normatives (normes NF P 03-200 et NF P 03-201). J’ai mis en place un système qualité et améliore en continu le processus formation. Je gère l’ensemble du processus et donne certaines formations (habilitation électrique, plomb avant travaux, défiscalisation Pinel, décence, attestation RT 2012, …).

Mon travail consiste à m’adapter à chacun de mes clients afin de dénouer tous les nœuds possibles avant qu’ils les rencontrent eux-mêmes, et ce en essayant d’anticiper leurs questions et celles de leurs clients. Il consiste également à écouter et comprendre leurs attentes et leurs besoins tout en écoutant les besoins du marché pour lancer de nouveaux projets.



Aimant apprendre et m’améliorer, étant organisée et sérieuse, mes différentes expériences m’ont permis de m’adapter à mon environnement et à mes différents interlocuteurs.



Mes compétences :

RDM6

Word/Excel/PowerPoint/Publisher/Access

Microsoft project

Résistance des matériaux

Climawin

Management

Droit du travail

Catia v5

Gestion de projet

Dynamique des structures

Économie

Abaqus

Communication

Mécanique de la rupture

Développement durable

Droit de l'entreprise

VRD

Eco Construction

Construction bois

Construction métallique

Terrassement routier et autoroutier

Géotechnique

Génie climatique

Béton précontraint