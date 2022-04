Clément VALLES

Je suis un homme de 28 ans, originaire de Nîmes. Je suis en mesure d’accepter un poste partout en France. Réellement passionné par les médias (classiques et modernes) et par la communication, je m’enrichis de mes expériences professionnelles et personnelles.



Je travaille depuis près de 5 ans dans un domaine où je pense avoir atteint les limites, mais je suis prêt à relever de nouveaux défis et à travailler sur de nouveaux projets dans un cadre différents. J’apprécie le travail en équipe et la dynamique qu’il génère, je suis quelqu’un de réactif, disponible et motivé.



Retrouvez mon travail sur :

www.clementvalles.fr



Si mon profil vous intéresse, pourquoi ne pas travailler ensemble ?



Mes compétences :

WordPress

Website Design

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Macromedia Flash

HTML & CSS

Branding

Autocad

Adobe Premiere

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator