Clément VERT

Ayant un parcours professionnel fortement orienté sur les sciences des matériaux (chimie, mécanique, ...) j'ai pu parcourir divers domaines, rencontrer plusieurs entreprises et travailler différents matériaux (bitume, béton, polymères, céramique,...) sous des angles variés (durabilité, performance mécanique, contrôle qualité, thermique, etc).

Profitant d'un bon relationnel et d'un vécu du changement fréquent d'activité j'ai étendu mon adaptabilité et ma capacité à passer rapidement d'un aspect à un autre d'un travail.



Mon activité actuelle de transfert / assistance technique dans la région Europe m'a aussi permis de varier mes connaissances en application béton tout en mettant régulièrement en applications mes compétences en anglais.



Mes compétences :

Essais mécaniques

Thermique

Matériaux

Analyses chimiques

Technicien

Indicateurs durabilité

Python

Béton

Anglais