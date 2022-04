Clément VILLARS

Ma thématique de recherche initiée au cours de mon doctorat concerne la captation et le traitement de paramètres physiologiques et mécaniques de l’individu pour fournir des indicateurs sur l’activité, la santé ou le bien-être.

Aujourd’hui, les textiles connectés sont un support de choix pour cette captation notamment sous forme de vêtements, en contact avec le corps de la tête aux pieds. Ces vêtements permettent aussi bien des enregistrements dans des laboratoires ou cabinets médicaux que dans la vie libre.

Après 4 années chez Cityzen Sciences start-up connue notamment pour le développement d’un t-shirt et d’un oreiller connecté, j’ai choisi de poursuivre ma carrière dans le secteur de la santé connectée chez BioSerenity.



Mes compétences :

Gestion de projet