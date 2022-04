Clément WEILL-RAYNAL

J'ai enseigné les techniques du journalisme et de la communication dans diverses écoles et universités



Notamment,



Au Centre de Formation des Journalistes (CFJ) Paris

à l'Université d'Evry (Essonne)



J'ai publié deux romans policiers

"Le Tombeau de Rachi" (éditions du Cerf,1997)

"Le Songe du Guerrier" (Albin Michel, 2006)

et un livre d'entretients avec Alexandre Adler et l'avocat parisien Gilles-William Goldnadel

"Conversation sur les sujets qui fâchent" (JC Gawzewitch 2008)

J'ai publié un essai, "Le Fusillé du Mur des Cons" (Plon, 2013) qui relate et analyse l'affaire retentissante au centre de laquelle je suis me retrouvé au printemps 2013