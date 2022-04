Clément YSEBAERT

Ingénieur CNAM disponible dès septembre 2016. Consciencieux, courageux et ordonné, je suis en recherche d'entreprises.



Mes compétences :

Management

gestion de projets

Bonne maîtrise du logiciel TestStand de National I

Matériels du génie électronique

Responsable Tests

Microsoft Excel-VBA

Programmation

a suivi les cours du CNAM

Microsoft Access

Kanban

C Programming Language

Visual Basic for Applications

Visual Basic

Transistors

TCP/IP

SAP

Restaurants

PPT

Oscilloscopes

Microsoft Word

Microsoft Excel

Assembler