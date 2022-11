Clementine CHAULIAC

Bonjour à tous,



Ayant quitté mon poste à Paris ( chargée d’événements et RP au sein du groupe RTL pour les musicales RTL2 et FUN RADIO ) pour suivre mon conjoint à Bordeaux, c'était l'occasion pour moi de changer de secteur et "d'ajouter des cordes à mon arc".



Il me manquait en effet une casquette "commerciale", que j'ai pu faire évoluer grâce à mon poste actuel : Chargée des relations - entreprises au sein du groupe Y-nov (INGESUP : école d'ingénierie Informatique / INFOSUP : BTS Informatique / LIMART : école d'art et design)



Je suis aujourd’hui très à l'aise au niveau commercial, et je m'épanouis d'autant plus dans la partie relationnel avec les entreprises et suivi des étudiants.



Clémentine CHAULIAC - CZEHER





Mes compétences :

Communication

Cuisine

Décoration

Médias

Relationnel

Relations publiques