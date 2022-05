Paulin DE BOYSSON

Domaines de compétences



-- Stratégie et amélioration de la performance

-- Management de projet international

-- Business development

-- Relation client et stratégie multicanal

-- Achats et BPO



Mes compétences :

Achats

Acquisition client

amélioration de la performance

BPO

Business

Business development

International

International business

International business development

Management

Management de projet

Performance

Performance Management

Projet international

Relation Client

Stratégie

Stratégie multicanal