Clémentine COULON

Depuis plusieurs années, je travaille dans le milieu viticole de façon saisonnière et régulière. J'ai poursuivis mon cursus en licence Viticulture et Environnement, dans le but d'approfondir mes connaissances dans le domaine de la vigne.



Mon BTS bio-analyses et contrôles m'a permis d'acquérir de nombreuses compétences et de développer mon sens du travail d'équipe, ma rigueur et ma motivation.



Mes compétences :

Biologie cellulaire

Microbiologie

Biochimie

Biotechnologies

Biologie moléculaire

Bactériologie

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Statistiques

Culture cellulaire

Management

Ebourgeonnage

Palissage

Logiciel Empower