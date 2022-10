Clémentine MACKE

MACKE Clémentine - 21 ans



Je suis à la recherche d'un contrat en Alternance en tant qu'Assistante Ressources Humaines.

Je n'ai aucune contrainte géographique et Disponible de suite. (Accord avec mon employeur actuel).



Je dispose de connaissances sur le monde du travail, le Droit du Travail grâce à la Licence et à mon parcours personnelle.

Aujourd'hui je veux me consacrer à mon avenir professionnelle par le biais de l'alternance.





Mes compétences :

Autonomie

Apprentissage rapide

Dynamique

Organisation du travail

Esprit d'équipe

Sens de l'initiative

UNIX

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel