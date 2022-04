Cléo BANGOURA

Je suis actuellement Doctorante CIFRE chez Spir Ops, en partenariat avec le laboratoire CERCA à Poitiers.

J'étudie le sujet : "Mémoire de 'ce qui est dit' et de 'qui dit' en dialogue humain-humain et humain-système sous l'influence des émotions et du contexte".



Mes compétences :

Psychologie

Animation de groupes

Formation

Psychométrie

Bilan neuropsychologique