Cléo POUSSIER-COTTEL

Coordinatrice du festival des "Écrans de la mer" de Dunkerque (2011-2014 - La Guilde :Array) Ce Festival mondial du film de mer est pour nous l’occasion d’élargir la promotion des films documentaires à un champ encore plus vaste, puisque ce festival accueille des réalisations ayant trait à l’écologie et l’exploration marine, à l’aventure et aux sports nautiques, mais aussi aux métiers de la mer. Au-delà de la projection et de la compétition de films documentaires (souvent inédits ou en avant-première) issus des quatre coins du monde, le festival est aussi un lieu d'échanges et de rencontres autour des enjeux du milieu marin pour les professionnels comme pour le public le plus large.

Coordinatrice du festival des "Écrans de l'aventure" de Dijon (1997-2014 - La Guilde : http://aventure.la-guilde.org ) Festival international du film d'aventure, cet événement est devenu le rendez-vous incontournable de l’Aventure internationale, en France. C'est une occasion exceptionnelle, pour les publics et les professionnels de voir les meilleures productions audiovisuelles et de rencontrer les professionnels de l’image, les aventuriers et les voyageurs. Projections, débats, expositions, rencontres... le festival multiplie les occasions de partager des moments d'échange entre professionnels et amateurs. Ainsi, si depuis 1992 de nombreuses personnalités du monde entier ont contribué à la notoriété du festival, il est aussi devenu un lieu où naissent et où se concrétisent des projets…