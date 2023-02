Stéphane DUGAST

EXPLORER | RACONTER | PARTAGER | INSPIRER |

Depuis l’an 2000, je multiplie les enquêtes et les tournages sous toutes les latitudes pour raconter en mots ou en images des histoires avec une forte attirance pour les mondes sauvages et polaires ainsi que l'univers des explorateurs.



Reporter free-lance pour la presse, je suis aussi réalisateur de films documentaires.



Outre les images, j'aime également les mots. Je suis l’auteur de nombreux ouvrages parus en librairie, dont « Paul-Émile Victor, j’ai toujours vécu demain », « L’Astrolabe, le passeur de l’Antarctique » et plus récemment « Polar Circus, les expéditions polaires à la française ».



Festival, école, librairie, médiathèque, salle de spectacle, agence de voyage, navire, théâtre… je multiplie les conférences sur toutes les scènes, et ce dans tous les formats, pour partager mes découvertes.



Je suis membre de la Société de Géographie et de la Société des Explorateurs Français, dont je suis le secrétaire général depuis 2015.



Son site web : http://www.stephanedugast.com



Mes compétences :

Géopolitique

Réalisation

Journalisme

Édition

Cinéma

Histoire

Films Documentaires

Films institutionnels

Expositions

Presse écrite

Presse magazine

Écriture

Films documentaires de création

Rédaction

Audiovisuel

Documentaire

Ressources humaines

Magazines

Blogging