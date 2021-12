Pascal GUERRIAU

Direction de site

Pilotage dunité de production et de maintenance. Reporting de lactivité et des résultats ;

Définition planning de maintenance, gestion des équipes et de lactivité, coordination des intervenants ;

Chiffrage, pilotage daffaires. Suivi et conduite de contrat dentretien et de maintien en disponibilité.

Suivi des installations et équipements

Gestion des évolutions et modifications. Prise en compte du retour dexpérience ;

Expertise après défaillance, analyse, plan dactions et suivi.

Pilotage de la maintenance

Ingénierie et réingénierie de la maintenance, maintenabilité et inspection (élaboration de GMAO).

Encadrement de personnel

Management dunité de production et de maintenance de 150 personnes;

Commandant adjoint au sein de la Marine Nationale durant 10 ans avec encadrement jusquà 400 personnes ;

Gestion des ressources et entretien des compétences : recrutement, formation et qualification du personnel.

HSE

Suivi des règles de sécurité, de santé au travail et environnementales (chargé de prévention durant 10 ans).

Qualité

Pilotage et optimisation de lactivité;

Elaboration, contrôle et amélioration des procédures