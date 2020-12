Malika GUERRIAU

Salariée depuis février 1997 chez les Messageries Lyonnaises de Presse, je travaille en tant qu'agent de production depuis 18 ans.

Aussi à l'âge de 43 ans, après divers remplacements administratifs, porteurs de connaissances , je viens de réaliser un bilan de compétences, durant lequel j'ai pu faire le point sur mon parcours professionnel et les nouvelles orientations qui s’offrent à moi.

Dans un premier temps, j’ai pu travailler autour de mes motivations, mes valeurs, mes souhaits et ressentis. Puis dans un second temps, j’ai effectué des recherches sur les sites Internet sur des différents domaines professionnels, étudié les fiches métier, pris des contacts entre autre avec des centres de formation, et mené des recherches sur les débouchées.

Toutes ces démarches m’ont conduit à faire évoluer ma carrière vers le secteur des ressources humaines et la gestion/paie. Mon attachement au domaine du social, mon sens de l'organisation et ma capacité d'analyse sont autant d'atouts qui me permettront d'accéder à ces métiers avec succès.

Cependant, mon niveau de formation et mes compétences ne me permettent pas de postuler directement à ce type d’emploi, c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité suivre une formation d’assistante en ressources humaines.

Cette dernière permet d'obtenir un titre professionnel d'assistant ressources humaines avec en supplément la spécialisation "paie", très demandée par les entreprises actuellement, ce qui m’a été confirmé à différentes reprises lors de mes recherches.

Cette formation complète assurera ma reconversion vers une activité porteuse en terme de débouchée dans ma région et m'offrira l'opportunité de maintenir et de développer mon employabilité pour les années à venir.



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines