Cléophas H. GBEDJI OKE

: GBEDJI OKE

Prénoms : Houénalo Cléophas

Date et lieu de naissance : 1955 à Savalou

Nationalité : Béninoise

Portable : (229)90963160/93520067

Fax : 00229 21313701/ 21313911

Email : cleo_gbedji@yahoo.fr

Profession : Consultant en Développement organisationnel,

Psychologue de la vie sociale et de la vie professionnelle

Médiateur et Arbitre des litiges commerciaux et civils,

Expert en gouvernance et lutte contre la corruption



Ancienneté dans l’exercice de la consultation : 14 ans



II- PRINCIPALES QUALIFICATIONS

- Conseiller en bonne gouvernance et en stratégies de lutte contre la corruption

- Médiateur et arbitre des litiges civils et commerciaux

- Conseiller en passation de marchés publics

- Conseiller et formateur en développement organisationnel

- Superviseur et coach d‘individu et de groupes/équipes

- Concepteur et accompagnateur de tout processus de changement dans toute organisation

- Conseiller en gestion et en développement des ressources humaines

- Formateur en gestion de cycle de projet

- Conseiller et formateur en suivi et évaluation

- Spécialiste des méthodes participatives d’animation et de diagnostic

- Formateur en Gestion de Base (accès des pauvres aux services et infrastructures de base ainsi qu’aux services financiers pour les activités génératrices de revenu

- Evaluateur de la convention des nations unies contre la corruption selon le mécanisme de l'ONUDC

- Formateur en planification locale

- Concepteur d’outils d’éducation en santé, en droit, en protection et conservation de l’environnement

- Educateur en droits et libertés fondamentales en milieu scolaire

Consultant Formateur FGB du Projet National de Développement Conduit par les Communautés ( PNDCC) financé par le budget National et le fonds IDA ;

Représentant société Civile au sein du conseil d’Administration du Millénium Challenge Account (MCA-Bénin) subventionné par les USA ;

Membre du Conseil d’Administration du Front des Organisations Nationales Anti Corruption (FONAC); Coordonnateur Fonctionnement et Développement du Réseau Gouvernance et Anti Corruption(GAC) de l’Afrique Francophone ;

Médiateur et Arbitre agréé auprès du Centre d’Arbitrage, de Médiation et de Conciliation de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CAMeC-CCIB) ; Trésorier Général du Collectif des Fédérations Réseaux d’ONGs(CFRONG) ;

Ancien commissaire Générale du Scoutisme Béninois ;

EX 1ère Personnalité de la société civile dans le comité de pilotage et le comité d’évaluation du programme des organisations de la Société Civile Appuyée et Renforcée (OSCAR) au Bénin financé par l’Union Européenne



Mes compétences :

Analyse Institutionnelle

Conseil

Conseil en management

Education

Formation

Formation des adultes

Management

Management des organisations

Organisation

Santé